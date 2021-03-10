Парламент Ливии утвердил состав правительства национального единства

Палата представителей (парламент) Ливии в среду, 10 марта, вынес вотум доверия новому Правительству национального единства Абдель Хамида Дбейбы. Об этом сообщает 218TV.

За проголосовали 132 из 134 присутствовавших депутатов. Спикер парламента Агила Салех назвал день голосования, прошедшего в ливийской Сирте, историческим.

В свою очередь Дбейба призвал забыть о ненависти и провести парламентские заседания в Сирте, Куфре, Мисурате и Триполи.

В Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками с 2011 года после свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи.

В стране действовало двоевластие: на востоке заседал избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия Фаиза Сарраджа.

В сентябре 2020 года сообщалось, что временное ливийское правительство, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей прошение об отставке.

Также Саррадж заявил о намерении сложить полномочия до конца октября. Свое решение он объяснил желанием «дать дорогу новым лидерам». Однако 30 октября отозвал свое решение об отставке.

Тогда же в конце октября 2020 года и.о. спецпосланника ООН по республике Стефани Уильямс заявила, что участники совместной ливийской военной комиссии в формате «5+5» в ходе переговоров в Женеве достигли соглашения о прекращении огня. Сообщалось, что соглашение не распространяется на террористов, но вместе с этим предусматривает интеграцию вооруженных групп в госструктуры страны.

5 февраля в Женеве в ходе заседания ливийского форума политического диалога под эгидой ООН Мухаммед Юнис аль-Менфи был избран главой президентского совета Ливии.

В середине февраля стало известно, что Саррадж покинул страну. Куда именно направился глава правительства, неизвестно. Тогда же Саррадж поручил руководство Президентским советом вице-премьеру Ахмеду Майтыгу, полномочия которого начинаются с 14 февраля и продолжаются вплоть до возвращения Сарраджа в Ливию.