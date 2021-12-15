Лавров заявил о важности инклюзивности и прозрачности на выборах в Ливии

России важно не столько формальное соблюдение сроков проведения выборов в Ливии, сколько участие в них представителей всех ведущих политических сил страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во вторник, 14 декабря.

«Была назначена дата — 24 декабря. Надеюсь, она будет выдержана. Приоритетом для нас является не формальное соблюдение какого-то срока, а содержательное обеспечение выборов таким образом, чтобы в них могли принять участие представители всех ведущих политических сил и результаты ими же всеми признавались. Скажу честно и открыто, что с этой точки зрения, даже если будет небольшая задержка или перенос сроков, не вижу в этом большой беды», — сказал он в эфире египетского телеканала TeN TV, стенограмму интервью опубликовали на сайте МИД РФ.

Главное, по словам Лаврова, «чтобы все «шероховатости», которые сейчас проявляются в рамках подготовки к выборам, были устранены».

«Имею в виду инклюзивность участников этого процесса и списка кандидатов. Были попытки избирательных органов Ливии не допускать кого-то к выборам, потом эти решения пересматривались. Надеюсь, что будут допущены все», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что Москва настоятельно рекомендует Соединенным Штатам и Европе не вмешиваться в ливийские выборы.

«Не могу говорить за ливийский народ. США тем более не имеют права это делать: они участвовали в разрушении ливийского государства в 2011 году. Как говорил тогдашний президент Барак Обама, США пытались лидировать «из-за спины». «Вперед» выпустили такие страны, как Франция. У нее, как выясняется, в то время были личные счеты с Муаммаром Каддафи. Не стал бы брать на себя смелость и настоятельно не рекомендую американцам и европейцам пытаться опять вершить судьбы другого народа, тем более ливийского. Пускай решают сами ливийцы. <...> Будем выступать за то, чтобы сами ливийцы обеспечили прозрачность, чистоту избирательных процессов и нашли в себе мужество признать результат выбора своего народа», — заявил глава российского ведомства.

В начале февраля 2021 года форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.

10 марта парламент Ливии утвердил состав правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбы, за которое проголосовали 132 из 134 депутатов.

После свержения и убийства в 2011 году главы государства Муаммара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками. В стране наблюдается двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столичном Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа.