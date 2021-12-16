Появилось видео задержания насмерть сбившего пешехода в Петербурге водителя
В распоряжении «Известий» в четверг, 16 декабря, появилось видео задержания водителя, насмерть сбившего пешехода на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
На нем видно, как мужчина оказывает сопротивление сотрудникам ГИБДД, однако полицейским удалось скрутить нарушителя и уложить его на капот.
ДТП произошло вечером 15 декабря. Водитель Volkswagen Polo на огромной скорости влетел в пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет. По словам очевидцев происшествия, подозреваемый предпринял попытку скрыться с места аварии. Предположительно мужчина был сильно пьян, его личность установлена. Кроме того стало известно, что он неоднократно нарушал правила ПДД.