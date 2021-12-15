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Психолог раскрыл опасности кризиса среднего возраста

Психолог Чубаров раскрыл опасности кризиса среднего возраста
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Кризис среднего возраста — не миф, а реальность. Так называют состояние людей, кто на фоне устоявшегося положения в обществе или семье резко меняет свою жизнь, рассказал 15 декабря психолог Владислав Чубаров.

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«Как правило, кризис среднего возраста сопряжен с желанием всё бросить и изменить, начать жизнь с чистого листа», — объяснил он Пятому каналу.

Многие люди принимают революционные решения о смене места проживания, работы или даже супруга. Суть явления в том, что человек начинает осознавать страх наступления старости и смерти, понимает, что не вечен. В итоге состояние кризиса становится попыткой прожить новую жизнь, отметил Чубаров.

Получается, что жизнь как бы делится на «до» и «после». В попытке вернуть молодость люди в середине жизни совершают необдуманные поступки.

Как советует психолог, в момент кризиса среднего возраста не стоит принимать радикальных решений. Люди, как правило, сильно жалеют о подобных шагах.

«От себя мы не убежим: все мы стареем и умираем. И чем раньше мы научимся проживать эту данность, тем лучше», — добавил врач.

Если человек уверен, что жизнь пройдена, а впереди ничего не «светит», то задается вопросом, чего он в итоге достиг. Этот диссонанс между реальным и желаемым и приводит к нарциссическому краху, разрушению ощущения своей уникальности. Чубаров посоветовал научиться проживать свое состояние, понимать неизбежность смерти, а также оценивать плюсы, которые есть в каждом возрасте.

«Нужно ценить жизнь, любить ее и не пытаться повернуть время вспять, а жить настоящим, в заботе о себе и ближнем», — заключил специалист.

Накануне стало известно, что недостаток витамина B12 увеличивает риск развития депрессии у пожилых людей. Так, вероятность развития подавленного состояния у пожилых с нехваткой витамина B12 на 51% выше, чем у людей с нормальным уровнем B12.

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