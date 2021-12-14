Ученые выявили связь между дефицитом B12 и развитием депрессии у пожилых

Недостаток витамина B12 увеличивает риск развития депрессии у пожилых людей. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия.

В работе использовались данные лонгитюдного исследования старения TILDA, в котором участвовали 3849 человек в возрасте от 50 лет и старше. За состоянием испытуемых — как физическим, так и психическим — наблюдали более четырех лет. Все они регулярно сдавали кровь для проверки уровня витаминов в плазме и проходили тесты для выявления симптомов депрессии. Результаты исследования опубликовали в British Journal of Nutrition в понедельник, 13 декабря.

Работа ученых показала, что вероятность развития депрессии у пожилых людей с нехваткой витамина B12 на 51% выше, чем у людей с нормальным уровнем B12 в плазме крови.

«С каждым годом количество пожилых людей с дефицитом B12 только растет, а после начала пандемии коронавируса также увеличилось число тех, кто страдает от одиночества и депрессии. Наше исследование подчеркивает важность увеличения потребления продуктов или добавок с витамином B12. Это может помочь снизить факторы риска развития депрессии среди людей старше 50 лет», — сказал ведущий автор исследования доктор Эймон Лэрд.

23 ноября врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала, какие признаки говорят о дефиците витаминов группы В. Так, о недостатке витаминов этой группы говорят симптомы со стороны нервной системы. Они могут проявляться в виде астенизации или так называемого синдрома хронической усталости: повышенная утомляемость, слабость, сонливость, физическая усталость, головокружение.