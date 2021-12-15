Щербаков подрался с Вильдановым на пресс-конференции перед боем

Боец Макс Топор (Максим Щербаков) подрался с Денисом Вильдановым, известным как Большой Папа, в ходе пресс-конференции перед турниром по боксу «Буря на Волге», который пройдет 17 декабря в Самаре.

Потасовка завязалась в ходе представления оппонентов друг другу. Вильданов несколько раз с вызовом обратился к сопернику, после чего тот пошел в наступление. Затем одного из спортсменов вывели из помещения.

«Он убежал куда-то», — заявил Щербаков после драки 15 декабря.

При этом незадолго до мероприятия Вильданов признался, что на самом деле хотел бы сразиться с Михаилом Кокляевым.

«Начнем с того, что у нас бойцов такого объема мало, но я хотел бы после того, как аккуратненько выиграю Максима… я бы хотел выйти против человека, который тоже пришел из «железного вида спорта». Я бы с удовольствием вышел с Мишей Кокляевым. Он здоровый, я здоровый», — отметил он.

Накануне участники турнира «Буря на Волге» провели открытую тренировку, в которой участие приняли атлеты из разных уголков страны и мира. Также тренировку провели Щербаков и Вильданов. При этом Большой Папа случайно порвал канаты на ринге.

5 декабря Щербаков заявил, что намерен «взломать» Вильданова. По словам спортсмена, любой танк можно победить за счет скорости, выносливости, перемещений и смелости.

Вечер профессионального бокса пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта».

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.