Госдума одобрила использование водительских прав для идентификации клиентов

Госдума 15 декабря приняла в третьем чтении закон, который позволит банкам, страховым брокерам, ломбардам, операторам мобильной и почтовой связи, а также лизинговым компаниям подтверждать личность граждан по номеру водительского удостоверения.

Кроме того, закон предусматривает повышение суммы лимитов по отдельным операциям с денежными средствами, в отношении которых идентификация клиента, согласно антиотмывочному законодательству, не проводится. Так, граждане получат возможность проводить платежи до 40 тыс. рублей по каско и ОСАГО вовсе без идентификации.

Также закон разрешил использовать единую систему идентификации и аутентификации с согласия клиента для подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации личности. Данная мера направлена на уточнение норм закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Уточняется, что подготовка законопроекта шла в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Ранее, 17 января, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал планы Минцифры провести в ряде регионов эксперимент по использованию мобильного приложения с QR-кодом вместо водительского удостоверения.

О соответствующей инициативе Минцифры стало известно ранее в этот день. Отмечается, что эксперимент начнет действовать в ряде российских регионов, однако замглавы министерства Олег Качанов не уточнил, в каких именно регионах начнется использование приложения.

В МВД при этом объяснили, что речь идет о возможности дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях. Так, для проверки электронных документов предполагается использование исключительно мобильных устройств полицейских с установленным на них сертифицированным программным обеспечением. Для передачи электронных документов с мобильного устройства водителя на устройство сотрудника полиции на текущий момент планируется использование двумерных штрихкодов (QR-кодов), пояснили в ведомстве.