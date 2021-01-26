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В МВД рассказали об эксперименте по внедрению электронных водительских прав

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МВД совместно с Минцифры рассматривает возможность дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях. Об этом во вторник, 26 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что в последнее время в СМИ появилась информация о том, что в нескольких субъектах РФ планируется проведение эксперимента по использованию специального мобильного приложения вместо регистрационных документов на транспортное средство и водительского удостоверения.

Как уточнили в МВД, в этих публикациях утверждается, что в ходе эксперимента водители по требованию сотрудников полиции будут предъявлять им для проверки мобильное приложение, в котором информация о регистрационных документах на автомобиль и водительском удостоверении содержится в формате QR-кода.

«В настоящее время совместно с Минцифры России в целях повышения удобства водителей ведется совместная проработка возможности дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях», — сказала Волк.

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Она пояснила, что для проверки электронных документов предполагается использование исключительно мобильных устройств полицейских с установленным на них сертифицированным программным обеспечением.

Для передачи электронных документов с мобильного устройства водителя на устройство сотрудника полиции на текущий момент планируется использование двумерных штрих-кодов (QR-кодов), пояснили в ведомстве.

Там напомнили, что в пункте 2.1.1 Правил дорожного движения определен перечень документов, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки. Это в том числе водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство.

Управление транспортными средствами без документов, предусмотренных ПДД, а также какие-либо иные изменения правового режима в субъектах страны на период проведения эксперимента не планируется. Также предъявление электронных копий документов вместо их оригиналов в пилотных регионах не предусмотрено.

«В настоящее время на рассмотрении в МВД России находится проект плана реализации указанных мероприятий в части использования электронного свидетельства о регистрации транспортного средства. В отношении водительских удостоверений рассмотрение аналогичного вопроса планируется только в случае успешной реализации мероприятий по использованию электронного свидетельства о регистрации транспортного средства», — заключила Волк.

24 ноября прошлого года глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил изменения, согласно которым теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения будет находиться текст на трех языках — русском, английском и французском.

Еще одно изменение, утвержденное главой МВД, касается паспортов транспортных средств (ПТС). В них появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках.

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