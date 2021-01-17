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В ряде регионов водителям разрешат не возить с собой права

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В ряде российских регионов водителям разрешат не возить с собой водительские права и вместо них использовать специальное приложение. Об этом на Гайдаровском форуме рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

По его словам, минцифры совместно с МВД проработали и согласовали приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Считать их сможет специальное устройство, которым оснастят инспекторов ГИБДД, пишет «Российская газета».

Отмечается, что эксперимент начнет действовать в ряде российских регионов уже в 2021 году, однако замглавы министерства не уточнил, в каких именно регионах начнется использование приложения.

11 января газета «Коммерсант» сообщила, что водителей, совершивших в течение года три грубых нарушения ПДД, например, выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, смогут лишить прав на срок до полутора лет. Этой нормой Минюст планирует дополнить проект нового КоАПа.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в беседе с «Известиями» 11 января усомнился в эффективности предлагаемых Минюстом мер по ужесточению санкций для водителей.

В то же время первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова сочла оправданным предложение Минюста и МВД.

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