Эксперт оценил планы властей лишать водителей прав за три грубых нарушения

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в беседе с «Известиями» 11 января усомнился в эффективности предлагаемых Минюстом мер по ужесточению санкций для водителей за нарушение ПДД.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» сообщила, что водителей, совершивших в течение года три грубых нарушения ПДД, например, выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, смогут лишить прав на срок до полутора лет. В частности, этой нормой Минюст планирует дополнить проект нового КоАП.

Максим Едрышов обратил внимание на тот факт, что в предлагаемой «накопительной» системе нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, учитываться не будут.

«Проект, который предлагает Минюст предполагает, что лишиться прав можно будет только если именно инспектор выявил нарушение ПДД. С учетом того, что инспекторов на дороге с каждым годом все меньше и меньше, сомневаюсь, что данная норма будет эффективной и как-то повлияет на нарушителей. Сегодня уже 99% выявляемых нарушений ПДД фиксируется с помощью камер», — заключил глава ФАР.

В проекте нового КоАП также уточняются правила наказания водителей, которые ездят без ОСАГО. Если нарушение зафиксировано на камеру, автовладелец будет оштрафован на 800 рублей, правда не чаще одного раза в сутки.

Документ затронет также пользователей электросамокатов, моноколес, гироскутеров и подобных устройств.

Нарушения, допущенные пьяными пользователями, отнесут к категории «грубых». На них не будет распространяться скидка при уплате штрафа, и нельзя будет ограничиться предупреждением.

Согласно концепции нового кодекса, утвержденной правительством в июне 2019 года, документ должен был вступить в силу 1 января 2021 года, но пока его даже не внесли в правительство.

1 декабря сообщалось, что в России насчитывается 15 тыс. стационарных и 3,6 тыс. передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.