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В ГИБДД назвали число камер на российских дорогах

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В России насчитывается 15 тыс. стационарных и 3,6 тыс. передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом 1 декабря в интервью сайту «МВД-Медиа» сообщил заместитель главы ГИБДД РФ Владимир Кузин.

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«За девять месяцев 2020 года с помощью комплексов выявлено почти 90% всех административных правонарушений в области дорожного движения. В отношении собственников транспортных средств наложено штрафов на сумму более 71,1 млрд рублей, из которых исполнено 80,3% постановлений, на сумму 32,8 млрд рублей», — пояснил Владимир Кузин.

По словам полицейского чиновника, использование комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД в 2019 году помогло ликвидировать более 1,5 тыс. аварийно-опасных участков дорог.

19 ноября сообщалось, что в российской ГИБДД готовятся оснастить патрульные автомобили новейшими дорожными камерами: они будут расположены в мигалках на крыше.

Новые устройства полностью готовы, и в самое ближайшее время их протестируют инспекторы Госавтоинспекции на дорогах страны. Камеры можно установить на крышу любых патрульных машин — как отечественных Lada, так и японских Toyota Camry.

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