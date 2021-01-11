В Совфеде поддержали планы лишать прав за три грубых нарушения ПДД

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова считает оправданным предложение Минюста и МВД лишать водителей прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения ПДД в течение года. На эту тему парламентарий высказалась в понедельник, 11 января.

«Если не рублем, то иным серьезным наказанием злостных нарушителей, подвергающих опасности жизнь и здоровье других людей, например, лишением прав, нужно останавливать», — сказала в беседе с ТАСС Рукавишникова, принимающая участие в подготовке новой редакции кодекса.

Она напомнила, что главным разработчиком документа является Минюст, поэтому есть высокая вероятность того, что данное предложение войдет в редакцию проекта нового КоАП, которая будет вынесена на публичные слушания в Совете Федерации.

Рукавишникова уточнила, что слушания намечены на лето 2021 года.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» сообщила, что водителей, совершивших в течение года три грубых нарушения ПДД, например, выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, смогут лишить прав на срок до полутора лет. Этой нормой Минюст планирует дополнить проект нового КоАП.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в беседе с «Известиями» 11 января усомнился в эффективности предлагаемых Минюстом мер по ужесточению санкций для водителей.