В Госдуме оценили идею по замене водительских прав на QR-коды

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал планы Минцифры провести в ряде регионов эксперимент по использованию мобильного приложения с QR-кодом вместо водительского удостоверения.

«Полностью поддерживаю. XXI век на дворе, развиваются цифровые технологии, и уже давно пора было к этому перейти. Поэтому правильно, что мы двигаемся в этом направлении», — подчеркнул депутат в беседе с RT 17 января.

По его словам, сегодня нет необходимости возить с собой дополнительные документы, так как современные технологии позволяют оперативно предоставить нужную информацию.

О соответствующей инициативе Минцифры стало известно ранее в этот день. Отмечается, что эксперимент начнет действовать в ряде российских регионов уже в 2021 году, однако замглавы министерства Олег Качанов не уточнил, в каких именно регионах начнется использование приложения.

11 января газета «Коммерсант» сообщила, что водителей, совершивших в течение года три грубых нарушения ПДД, например, выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, смогут лишить прав на срок до полутора лет. Этой нормой Минюст планирует дополнить проект нового КоАПа.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в беседе с «Известиями» усомнился в эффективности предлагаемых мер.