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Принц Чарльз посвятил гонщика Хэмилтона в рыцари
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Принц Чарльз посвятил гонщика Хэмилтона в рыцари

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Семикратный чемпион мира «Формулы-1» британский гонщик Льюис Хэмилтон посвящен в рыцари принцем Чарльзем. Спортсмен получил рыцарское звание в знак признания исторических достижений, пишет 15 декабря портал Metro.

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Торжественная церемония состоялась в Виндзорском замке, действующей резиденции королевской семьи. После мероприятия принц Чарльз побеседовал с сэром Льюисом Хэмилтоном.

36-летний спортсмен стал четвертым гонщиком «Формулы-1», получившим рыцарское звание. Ранее этой чести были удостоены Джек Брэбэм, Стирлинг Мосс и Джеки Стюарт.

При этом Хэмилтон стал первым действующим гонщиком «Формулы–1», получившим это звание. О включении спортсмена в список тех, кого королева Великобритании Елизавета II решила наградить рыцарским титулом, стало известно в 2020 году.

В настоящее время Хэмилтон является рекордсменом по количеству титулов чемпиона мира в гонках наравне с гонщиком Михаэлем Шумахером.

13 декабря команда «Формулы-1» Mercedes заявила, что подаст апелляцию в Международную автомобильную федерацию (FIA) на решение стюардов отклонить протест команды против протокола машины безопасности на гонке Гран-при Абу-Даби.

Победителем заезда стал нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. Пилот Mercedes Хэмилтон пришел вторым.

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