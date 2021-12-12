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Mercedes подал протесты на результат гонки Гран-при ОАЭ «Формулы-1»

Протест Mercedes на итог Гран-при ОАЭ «Формулы-1» отклонен

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Международная федерация автоспорта (FIA) отклонила протест команды «Формулы-1» Mercedes, поданный после победы нидерландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Абу-Даби, сообщается 12 декабря на официальном сайте организации.

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«Несмотря на то что машина Ферстаппена на очень короткий промежуток времени оказалась впереди автомобиля Хэмилтона, когда оба болида ускорялись и тормозили, она вернулась обратно и не была впереди в момент окончания периода машины безопасности», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот же день сообщалось о том, что команда Mercedes посчитала, что результаты гонки не соответствуют действительности, в частности, из-за неправильного обгона Ферстаппена.

По информации FIA канадский гонщик Williams Николас Латифи попал в аварию, после чего на трассе появилась машина безопасности. Уже в результате этого Ферстаппен, ехавший вторым, зашел на пит-стоп.

После чего перед спортсменом оказались пять машин, отстававших на круг.

При этом организаторы гонки отдали распоряжение этим пилотам обогнать машину безопасности и встроиться в хвост пелотона. Нидерландский пилот вновь оказался вторым, обогнал Хэмилтона и выиграл титул.

Ферстаппен прервал доминирование Mercedes, а Red Bull выиграл титул впервые с 2013 года.

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