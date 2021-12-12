Ферстаппен стал чемпионом сезона 2021 года «Формулы-1»

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Абу-Даби, которым завершался сезон 2021 года «Формулы-1». Об этом сообщает в воскресенье, 12 декабря, газета «Спорт-Экспресс».

Вторым в гонке пришел пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон, третьим стал испанец Карлос Сайнс с Ferrari.

Таким образом, Ферстаппен прервал доминирование Mercedes, а Red Bull выиграл титул впервые с 2013 года.

Вместе с тем российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин пропустил гонку, поскольку у него выявили COVID-19. Накануне Мазепин занял 20-е место в квалификации гонки, которая проходила в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Хэмилтон, занявший второе место в гонке, которая прошла 11 декабря, заявил, что в первой попытке он потерял время на последнем повороте, однако вторая попытка получилась хорошей. Гонщик предположил, что это произошло из-за неудачного выезда из боксов или по причине недостаточной подготовки шин.