У российского пилота «Формулы-1» Мазепина выявили коронавирус

У российского пилота команды «Хаас» Никиты Мазепина выявили COVID-19, он пропустит гонку Гран-при, которая стартует 12 декабря в Абу-Даби в 16:00 мск. Об этом в воскресенье сообщила команда на своем сайте.

Уточняется, что у гонщика проявились слабые симптомы заболевания, он находится в изоляции.

Накануне Мазепин занял 20-е место в квалификации гонки, которая проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно регламенту, Мазепин не будет заменен в связи с тем, что другой спортсмен, который не участвовал в тренировочных сессиях этапа, не может участвовать в соревнованиях.

Ранее, 5 декабря, Мазепин попал в аварию в ходе гонки 21-го этапа «Формулы-1» в Саудовской Аравии.

Инцидент произошел на 15-м круге после рестарта со стартовой решетки. Мазепин столкнулся с «Уильямсом» Джорджа Расселла.

«Извините, я не мог избежать этого», — приводит слова гонщика «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что гонка была остановлена — на трассе появились красные флаги. Кроме россиянина также выбыли из-за аварии после рестарта Серхио Перес («Ред Булл») и Джордж Расселл («Уильямс»).

Незадолго до этого в аварию попал сокомандник Мазепина немец Мик Шумахер, соревнования были приостановлены. Гонщик въехал в борт и разбил болид, однако серьезных ранений не получил и смог выбраться самостоятельно.