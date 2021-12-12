Прямой эфир
Политика
Песков рассказал о тоне переговоров Путина и Байдена
Общество
В России за сутки выявили 29 929 случаев коронавируса
Общество
Назван срок определения эффективности «Спутника V» против «Омикрона»
Общество
Ученые допустили гибель 75 тыс. британцев за пять месяцев из-за «Омикрона»
Мир
Украина начнет производить реактивные беспилотники нового поколения
Спорт
Американская теннисистка возмутилась Олимпиадами в России и Китае
Спорт
Оливейра победил Порье на турнире UFC 269
Общество
Путин поздравил с 70-летием путешественника Федора Конюхова
Общество
СК заинтересовался разворотом самолета у Сочи из-за неопознанного судна
Мир
Глава МИД ФРГ оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку — 2»

У российского пилота «Формулы-1» Мазепина выявили коронавирус

Пилот «Формулы-1» Мазепин пропустит гонку гран-при Абу-Даби из-за COVID-19
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У российского пилота команды «Хаас» Никиты Мазепина выявили COVID-19, он пропустит гонку Гран-при, которая стартует 12 декабря в Абу-Даби в 16:00 мск. Об этом в воскресенье сообщила команда на своем сайте.

Формула, живи: прервут ли гегемонию Хэмилтона и что покажет Мазепин
Российский гонщик дебютирует в «Королевской серии» в одной из слабейших команд

Уточняется, что у гонщика проявились слабые симптомы заболевания, он находится в изоляции.

Накануне Мазепин занял 20-е место в квалификации гонки, которая проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно регламенту, Мазепин не будет заменен в связи с тем, что другой спортсмен, который не участвовал в тренировочных сессиях этапа, не может участвовать в соревнованиях.

Ранее, 5 декабря, Мазепин попал в аварию в ходе гонки 21-го этапа «Формулы-1» в Саудовской Аравии.

Инцидент произошел на 15-м круге после рестарта со стартовой решетки. Мазепин столкнулся с «Уильямсом» Джорджа Расселла.

«Извините, я не мог избежать этого», — приводит слова гонщика «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что гонка была остановлена — на трассе появились красные флаги. Кроме россиянина также выбыли из-за аварии после рестарта Серхио Перес («Ред Булл») и Джордж Расселл («Уильямс»).

Незадолго до этого в аварию попал сокомандник Мазепина немец Мик Шумахер, соревнования были приостановлены. Гонщик въехал в борт и разбил болид, однако серьезных ранений не получил и смог выбраться самостоятельно.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021