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Мазепин попал в аварию и выбыл из гонки на этапе «Формулы-1»

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Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин попал в аварию, он не сможет продолжить гонку 21-го этапа «Формулы-1» в Саудовской Аравии.

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Инцидент произошел на 15-м круге после рестарта со стартовой решетки. Мазепин столкнулся с «Уильямсом» Джорджа Расселла.

«Извините, я не мог избежать этого», — приводит слова гонщика «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что гонка была остановлена — на трассе появились красные флаги.

Кроме россиянина также выбыли из-за аварии после рестарта Серхио Перес («Ред Булл») и Джордж Расселл («Уильямс»).

Незадолго до этого в аварию попал сокомандник Мазепин немец Мик Шумахер, соревнования были приостановлены. Гонщик въехал в борт и разбил болид, однако серьезных ранений не получил и смог выбраться самостоятельно.

Гран-при Саудовской Аравии проходит впервые в истории.

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