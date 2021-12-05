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Гонку Гран-при «Формулы-1» в Саудовской Аравии остановили из-за аварии

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Гонку Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» остановили красными флагами из-за аварии. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

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На 10-м круге пилот команды «Хаас» немец Мик Шумахер въехал в ограждение трассы. Он сообщил команде, что не пострадал, и самостоятельно покинул кокпит.

После аварии на трассе появилась машина безопасности.

На 14-м круге гонку остановили красными флагами из-за необходимости починить ограждение.

Гран-при Саудовской Аравии проходит впервые в истории.

Перед аварией на первых двух местах шли пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Однако они заехали на пит-стоп и пропустили вперед гонщика Red Bull Макса Ферстаппена.

18 июля гонка X этапа «Формулы-1» Гран-при Великобритании была приостановлена из-за аварии на первом круге.

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен сошел с дистанции при аварии в повороте «Копс». Это произошло в результате контакта с автомобилем Mercedes Льюиса Хэмилтона.

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