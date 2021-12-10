Спортивные выходные с «Известиями»
Футбол. Чемпионат России
«Динамо»–«Зенит»
Осечка петербургского клуба недельной давности в домашнем матче с «Ростовом» (2:2) позволила возродить интригу в РПЛ. Вполне возможно, что на зимний перерыв «Зенит» уйдет не на вершине таблицы. Сейчас он опережает идущее вторым московское «Динамо» на два очка и в воскресенье сыграет с ним в гостях. Если бело-голубые одержат победу, они на два месяца останутся на первом месте в национальном первенстве.
12 декабря, 14:00. Стадион «ВТБ Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч Премьер»
Смешанные единоборства. Турнир UFC 269
Чарльз Оливейра – Дастин Порье
В ночь на воскресенье зрители канала РЕН ТВ смогут увидеть один из самых интересных в конце нынешнего года турниров по смешанным единоборствам. Всего кард в Лас-Вегасе состоит из 15 боев, главным из которых станет противостояние за пояс чемпиона UFC в легком весе. Той категории, где непобежденным остался Хабиб Нурмагомедов, больше года назад завершивший карьеру. В мае оставшийся вакантным титул завоевал бразилец Чарльз Оливейра. Теперь ему предстоит первая защита. В соперниках — бывший временный чемпион американец Дастин Порье, в 2019 году также близко находившийся у вершины, но проигравший Хабибу.
12 декабря, 07:00. Арена T-Mobile (Лас-Вегас, США). Прямая трансляция на РЕН ТВ
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира
11–13-я партии. Магнус Карлсен – Ян Непомнящий
Уступив в трех партиях из десяти завершенных и не выиграв ни одной, россиянин Ян Непомнящий почти лишился шансов на то, чтобы отобрать шахматную корону у норвежца Магнуса Карлсена. Счет 6,5:3,5 в пользу скандинава. До конца матча осталось четыре партии. Три из них пройдут в пятницу, субботу и воскресенье. Если хотя бы одну из них Карлсен выиграет, то он сохранит звание лучшего на планете. Впрочем, Магнусу для общей победы будет достаточно не проиграть две из оставшихся партий.
10–12 декабря, 15:30. Дубайский шахматный и культурный клуб (Дубай, ОАЭ). Прямые трансляции на «Матч! Страна»
Гандбол. Женщины. Чемпионат мира
Второй групповой этап. Черногория–Россия
Сборная России уверенно прошла первый групповой этап, выиграв три матча из трех, а на старте второго взяла верх над сыграла вничью со Словенией (26:26). Дальше ей предстоит матч с Черногорией, который пройдёт в субботу. В ней надо побеждать, чтобы обеспечить себе выход в четвертьфинал и не зависеть в последнем туре от матча с другим фаворитом группы Францией.
11 декабря, 17:30. Стадион «Палау д’Эспортс де Гранольес» (Гранольес, Испания). Прямая трансляция на «Матч! Игра»
«Формула-1». Чемпионат мира
Гран-при ОАЭ
Первый пандемийный сезон «Королевских гонок» подходит к концу. Он стал дебютным для россиянина Никиты Мазепина, который уже сохранил себе место в «Формуле-1» на следующий сезон, подписав новый контракт со своей командой «Хаас». И теперь попытается напоследок набрать первые очки в карьере в главной гоночной серии. Ключевая же интрига остается вверху таблицы общего зачета. В воскресенье в Объединенных Арабских Эмиратах на последнем в сезоне этапе определится чемпион мира 2021 года. В личном зачете голландец Макс Ферстаппен и британец Льюис Хэмилтон имеют одинаковое количество очков. И чемпионом станет тот, кто в Абу-Даби раньше пересечет финишную черту.
10 декабря: 12:30, свободная практика 1; 16:00, свободная практика 2. 11 декабря: 13:00, свободная практика 3; 16:00, квалификация. 12 декабря, 16:00, гонка. Автодром «Яс Марина» (Абу-Даби, ОАЭ). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»
Лыжные гонки. Кубок мира
Третий этап
Лыжный олимпийский сезон идет уже вовсю. Главными фаворитами считаются Россия и Норвегия. У мужчин наши доминировали на первом этапе Кубка мира в финской Руке, а вторые — на домашних заездах в Лиллехаммере. Женская сборная начала без медалей, но взяла золото на втором этапе в эстафете. Теперь лучшие лыжники соберутся в швейцарском Давосе, где в ближайшие выходные пройдет третий этап.
11 декабря, 14:00–17:50, спринт. 12 декабря, индивидуальные гонки: 13:40, мужчины; 16:00, женщины. Лыжная трасса «Давос Клостерс» (Давос, Швейцария). Прямые трансляции на Eurosport 2
Баскетбол. Евролига
«Жальгирис»–ЦСКА
Регулярный чемпионат Евролиги подходит к своей середине. И пока у трех российских клубов дела складываются неплохо — московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС идут в первой восьмерке и, если удержатся в ней, попадут в плей-офф. «Зенит» и УНИКС свои матчи провели в четверг, а в пятницу ЦСКА сыграет в гостях со своим принципиальным соперником литовским «Жальгирисом», идущим на последнем месте в турнирной таблице.
10 декабря, 21:00. «Жальгирис Арена» (Каунас, Литва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»