Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России

«Динамо»–«Зенит»

Осечка петербургского клуба недельной давности в домашнем матче с «Ростовом» (2:2) позволила возродить интригу в РПЛ. Вполне возможно, что на зимний перерыв «Зенит» уйдет не на вершине таблицы. Сейчас он опережает идущее вторым московское «Динамо» на два очка и в воскресенье сыграет с ним в гостях. Если бело-голубые одержат победу, они на два месяца останутся на первом месте в национальном первенстве.

12 декабря, 14:00. Стадион «ВТБ Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч Премьер»

Смешанные единоборства. Турнир UFC 269

Чарльз Оливейра – Дастин Порье

В ночь на воскресенье зрители канала РЕН ТВ смогут увидеть один из самых интересных в конце нынешнего года турниров по смешанным единоборствам. Всего кард в Лас-Вегасе состоит из 15 боев, главным из которых станет противостояние за пояс чемпиона UFC в легком весе. Той категории, где непобежденным остался Хабиб Нурмагомедов, больше года назад завершивший карьеру. В мае оставшийся вакантным титул завоевал бразилец Чарльз Оливейра. Теперь ему предстоит первая защита. В соперниках — бывший временный чемпион американец Дастин Порье, в 2019 году также близко находившийся у вершины, но проигравший Хабибу.

Фото: TASS/Zuma/Jeff Bottari

12 декабря, 07:00. Арена T-Mobile (Лас-Вегас, США). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира

11–13-я партии. Магнус Карлсен – Ян Непомнящий

Уступив в трех партиях из десяти завершенных и не выиграв ни одной, россиянин Ян Непомнящий почти лишился шансов на то, чтобы отобрать шахматную корону у норвежца Магнуса Карлсена. Счет 6,5:3,5 в пользу скандинава. До конца матча осталось четыре партии. Три из них пройдут в пятницу, субботу и воскресенье. Если хотя бы одну из них Карлсен выиграет, то он сохранит звание лучшего на планете. Впрочем, Магнусу для общей победы будет достаточно не проиграть две из оставшихся партий.

Фото: ТАSS/EPA/ALI HAIDER

10–12 декабря, 15:30. Дубайский шахматный и культурный клуб (Дубай, ОАЭ). Прямые трансляции на «Матч! Страна»

Гандбол. Женщины. Чемпионат мира

Второй групповой этап. Черногория–Россия

Сборная России уверенно прошла первый групповой этап, выиграв три матча из трех, а на старте второго взяла верх над сыграла вничью со Словенией (26:26). Дальше ей предстоит матч с Черногорией, который пройдёт в субботу. В ней надо побеждать, чтобы обеспечить себе выход в четвертьфинал и не зависеть в последнем туре от матча с другим фаворитом группы Францией.

Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева

11 декабря, 17:30. Стадион «Палау д’Эспортс де Гранольес» (Гранольес, Испания). Прямая трансляция на «Матч! Игра»

«Формула-1». Чемпионат мира

Гран-при ОАЭ

Первый пандемийный сезон «Королевских гонок» подходит к концу. Он стал дебютным для россиянина Никиты Мазепина, который уже сохранил себе место в «Формуле-1» на следующий сезон, подписав новый контракт со своей командой «Хаас». И теперь попытается напоследок набрать первые очки в карьере в главной гоночной серии. Ключевая же интрига остается вверху таблицы общего зачета. В воскресенье в Объединенных Арабских Эмиратах на последнем в сезоне этапе определится чемпион мира 2021 года. В личном зачете голландец Макс Ферстаппен и британец Льюис Хэмилтон имеют одинаковое количество очков. И чемпионом станет тот, кто в Абу-Даби раньше пересечет финишную черту.

Фото: Global Look Press

10 декабря: 12:30, свободная практика 1; 16:00, свободная практика 2. 11 декабря: 13:00, свободная практика 3; 16:00, квалификация. 12 декабря, 16:00, гонка. Автодром «Яс Марина» (Абу-Даби, ОАЭ). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

Лыжные гонки. Кубок мира

Третий этап

Лыжный олимпийский сезон идет уже вовсю. Главными фаворитами считаются Россия и Норвегия. У мужчин наши доминировали на первом этапе Кубка мира в финской Руке, а вторые — на домашних заездах в Лиллехаммере. Женская сборная начала без медалей, но взяла золото на втором этапе в эстафете. Теперь лучшие лыжники соберутся в швейцарском Давосе, где в ближайшие выходные пройдет третий этап.

Фото: Global Look Press/Johanna Lundberg

11 декабря, 14:00–17:50, спринт. 12 декабря, индивидуальные гонки: 13:40, мужчины; 16:00, женщины. Лыжная трасса «Давос Клостерс» (Давос, Швейцария). Прямые трансляции на Eurosport 2

Баскетбол. Евролига

«Жальгирис»–ЦСКА

Регулярный чемпионат Евролиги подходит к своей середине. И пока у трех российских клубов дела складываются неплохо — московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС идут в первой восьмерке и, если удержатся в ней, попадут в плей-офф. «Зенит» и УНИКС свои матчи провели в четверг, а в пятницу ЦСКА сыграет в гостях со своим принципиальным соперником литовским «Жальгирисом», идущим на последнем месте в турнирной таблице.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

10 декабря, 21:00. «Жальгирис Арена» (Каунас, Литва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»