Хэмилтон назвал заслуженной победу Ферстаппена на квалификации Гран-при

Пилот команды «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби (ОАЭ), где он сам занял второе место. По его мнению, голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла» однозначно заслужил победу.

«Макс проехал отличный круг, и мы не смогли никак ответить. Я считаю, он полностью заслужил поул. Но хочется думать, что мы всё еще в хорошем положении. Надеюсь, гонка получится отличной», — цитирует Хэмилтона «Спорт-Экспресс».

По его словам, в первой попытке он потерял время на последнем повороте, однако вторая попытка получилась хорошей. Гонщик предположил, что это произошло из-за неудачного выезда из боксов или по причине недостаточной подготовки шин.

Последняя гонка сезона в Объединенных Арабских Эмиратах состоится 12 декабря в 16:00 мск. На этом этапе определится чемпион мира 2021 года. В личном зачете Ферстаппен и Хэмилтон имеют одинаковое количество очков, и чемпионом станет тот, кто раньше пересечет финишную черту в Абу-Даби.