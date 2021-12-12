Mercedes подал протесты на результат гонки Гран-при ОАЭ «Формулы-1»

Mercedes подал протесты на результат прошедшей в воскресенье, 12 декабря, гонки Гран-при Абу-Даби, которым завершался сезон 2021 года «Формулы-1». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Победителем гонки стал нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. Вторым пришел пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон, третьим стал испанец Карлос Сайнс с Ferrari.

Однако Mercedes посчитал, что результаты гонки не соответствуют действительности. Так, из-за аварии, в которую попал канадский гонщик Williams Николас Латифи, на трассе появилась машина безопасности. В результате Ферстаппен, ехавший вторым, зашел на пит-стоп. После чего перед спортсменом оказались пять машин, отстававших на круг.

При этом организаторы гонки отдали распоряжение этим пилотам обогнать машину безопасности и встроиться в хвост пелотона. Нидерландский пилот вновь оказался вторым, обогнал Хэмилтона и выиграл титул. Несмотря на это, по правилам пилоты, отстающие на круг, могут обогнать машину безопасности и встроиться в конец пелотона.

Mercedes в связи с возникшей ситуацией подал первый протест из-за якобы неправильного обгона. Второй протест указывает на возможное нарушение процедуры рестарта после режима машины безопасности, передает газета «Спорт-Экспресс».