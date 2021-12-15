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Ушаков раскрыл подробности переговоров Путина и Си Цзиньпина

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Переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином продолжались примерно полтора часа, сторонам удалось обсудить все насущные проблемы двусторонних отношений и международной повестки дня. Об этом 15 декабря сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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По его словам, отношения государств достигли беспрецедентно высокого уровня. Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения не являются союзническими, но по прочности превосходят союзнический уровень.

В ходе беседы руководители подтвердили договоренность о том, что Путин совершит в феврале 2022 года визит в КНР, где проведет углубленный обмен мнений по всему комплексу двусторонних отношений, это будет первая с начала пандемии очная встреча двух лидеров. Также в рамках поездки российский лидер примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр. Глава государства выразил уверенность в том, что Олимпиада пройдет на высочайшем уровне.

Кроме того, лидеры отметили успешное развитие двусторонней торговли, которая в 2021 году показала увеличение объемов. Как уточнил Путин, в январе она выросла на 21%.

Стороны также указали на то, что в текущем году был сделан важный шаг в совершенствовании структуры на российско-китайской границе. Так, на финишную прямую вышло сооружение железнодорожного моста в районе Амура. Помощник президента подчеркнул, что значение данного проекта трудно переоценить, так как до сих пор на всем участке границы по реке Амур не было ни одного постоянного моста. Главы государств условились в режиме телемоста принять участие в запуске одного из мостов через Амур.

Помимо этого, были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках объединения БРИКС. По словам Ушакова, китайская сторона берет на себя председательство в 2022 году, РФ будет оказывать содействие КНР. Также лидеры договорились о более тесном взаимодействии в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

При этом председатель КНР выразил озабоченность по поводу активности США по реконфигурации ситуации в Тихоокеанском регионе. Он высказал негативную оценку по поводу создания новых альянсов, таких как американо-австралийский союз, так как это подрывает устои режима ядерных гарантий.

Переговоры лидеров состоялись 15 декабря в режиме видеосвязи. Российский президент подчеркнул, что отношения стран являются образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. По его словам, между государствами сформирована «новая модель сотрудничества», основанная на невмешательстве во внутренние дела и уважении интересов друг друга.

Также он сообщил, что рассчитывает лично встретиться с китайским коллегой в феврале в Пекине. Там главы государств могут провести переговоры и посмотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр.

В свою очередь Си Цзиньпин поблагодарил российского лидера за противостояние попыткам вбить клин между РФ и КНР. По его словам, Путин на различных мероприятиях всегда давал «высокую оценку российско-китайским отношениям, называя их примером взаимодействия государств в XXI веке, твердо поддерживали усилия Китая по защите ключевых национальных интересов». Председатель КНР отметил, что ценит это.

Ранее, 14 октября, российский лидер в интервью CNBC назвал председателя КНР своим другом. По его словам, двустороннее взаимодействие идет на пользу как народу Китая, так и России и создает устойчивость в международных делах.

28 июня лидеры двух стран объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа.

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