Политолог оценил отношения РФ и Китая и США и Китая

В настоящее время отношения между Россией и США, Китаем и США скорее противоборствующие. А отношения Москвы и Пекина никогда не были настолько близкими, заявил 15 декабря «Известиям» гонконгский политолог, профессор Эндрю Лёнг.

По его словам, сближение России и Китая произошло на фоне позиции Вашингтона, заставившего их сблизиться.

«А вот напряжение со стороны США только нарастает», — констатировал он.

Как добавил политолог, Евросоюз обладает крупнейшей экономикой в мире, но первенство уже перехватил Китай. В любом случае экономика Европы мощнее, чем США.

«Но она состоит из экономик многих-многих стран, сосредоточенных в руках своих правительств. И в Европе нет армии, нет своей объединенной армии», — добавил профессор.

На территории ЕС находятся силы НАТО, они внушительны и могут объединиться. В случае кризиса на Украине Европе придется реагировать, и, как полагает Лёнг, эту тему в ходе переговоров обсудят лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Как заключил эксперт, разговор будет не только о противостоянии, но и о сотрудничестве в вопросах климата, региональной безопасности, терроризма, угрожающего и России, и Китаю.

Ранее в среду прошли переговоры лидеров РФ и КНР, они состоялись в режиме видеосвязи. Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, что отношения России и Китая представляют собой настоящий образец в XXI веке. По его словам, российско-китайские отношения показали крепкую жизнеспособность и приобрели новое дыхание.

Си Цзиньпин поблагодарил российского коллегу за противостояние попыткам вбить клин между РФ и КНР.

В июне лидеры двух стран объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа.