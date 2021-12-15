Прямой эфир
Политика
Совет Федерации одобрил закон о публичной региональной власти
Мир
Переговоры помощника госсекретаря США с Рябковым завершились
Наука
Рогозин сообщил о способности МКС проработать до 2030 года
Мир
Ракетный эсминец ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное
Армия
Российский фрегат поразил цель ракетой новейшего комплекса «Ответ» в Японском море
Мир
Первую часть ЖД между РФ и КНР через Монголию запустят летом 2022 года
Мир
Заход французского фрегата в Черное море назвали маркетинговой уловкой
Мир
Палата представителей США одобрила увеличение предела госдолга до $31,4 трлн
Мир
NI назвал современную военную технику РФ гарантом ненападения со стороны Запада
Общество
Онкологи останутся в поликлиниках на время создания центров онкопомощи

Политолог оценил отношения РФ и Китая и США и Китая

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время отношения между Россией и США, Китаем и США скорее противоборствующие. А отношения Москвы и Пекина никогда не были настолько близкими, заявил 15 декабря «Известиям» гонконгский политолог, профессор Эндрю Лёнг.

Сообразить на двоих: как РФ и КНР взялись за стратегическую стабильность
И почему российско-китайское сближение не конвертируется в военный союз

По его словам, сближение России и Китая произошло на фоне позиции Вашингтона, заставившего их сблизиться.

«А вот напряжение со стороны США только нарастает», — констатировал он.

Как добавил политолог, Евросоюз обладает крупнейшей экономикой в мире, но первенство уже перехватил Китай. В любом случае экономика Европы мощнее, чем США.

«Но она состоит из экономик многих-многих стран, сосредоточенных в руках своих правительств. И в Европе нет армии, нет своей объединенной армии», — добавил профессор.

На территории ЕС находятся силы НАТО, они внушительны и могут объединиться. В случае кризиса на Украине Европе придется реагировать, и, как полагает Лёнг, эту тему в ходе переговоров обсудят лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Как заключил эксперт, разговор будет не только о противостоянии, но и о сотрудничестве в вопросах климата, региональной безопасности, терроризма, угрожающего и России, и Китаю.

Ранее в среду прошли переговоры лидеров РФ и КНР, они состоялись в режиме видеосвязи. Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, что отношения России и Китая представляют собой настоящий образец в XXI веке. По его словам, российско-китайские отношения показали крепкую жизнеспособность и приобрели новое дыхание.

Си Цзиньпин поблагодарил российского коллегу за противостояние попыткам вбить клин между РФ и КНР.

В июне лидеры двух стран объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021