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Блогер Литвин устроил заезд на автомобиле по ТЦ в Подмосковье

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Блогер Михаил Литвин опубликовал в на своей странице в Instagram видео, на котором видно, как он разъезжает на автомобиле по торговому центру в Подмосковье.

На кадра запечатлено, как блогер проезжает мимо магазинов на красной иномарке.

«Права не вернули, выкручиваемся <...>. Одежду посмотрим на зиму, шубки там, маме, родне. Родной, а не подскажешь, как до ресторанчика итальянского подъехать?» — заявил он.

После этого блогер снес на машине искусственную елку и удалился из кадра.

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Роликом заинтересовалась областная прокуратура.

«Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер демонстрирует, как передвигается на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа», говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства и законности распространения указанного ролика. Известно, что летом Литвин уже был лишен водительских прав. В прошлом году он вошел в десятку самых просматриваемых блогеров в России по версии YouTube. У него около 14,2 млн подписчиков в Instagram и порядка 8,3 в YouTube.

24 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что опубликованные видео блогеров-лихачей будут считаться доказательством их правонарушений.

Она отметила, что в действующем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ самостоятельного состава «опасное вождение» нет. Однако, по ее словам, подобный состав уже заложен в проект нового КоАП.

В свою очередь автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что идею о наказании для блогеров-лихачей по опубликованным ими в соцсетях видео с гонками пора оформить законодательно. Юрист подчеркнул, что блогеры таким образом демонстративно нарушают законодательство.

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