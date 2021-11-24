Юрист поддержал идею наказывать блогеров-лихачей по опубликованным ими видео

Идею о наказании для блогеров-лихачей по опубликованным ими в соцсетях видео с гонками по городу пора оформить законодательно. Об этом в среду, 24 ноября, заявил автоюрист Дмитрий Славнов.

Таким образом он прокомментировал заявление первого зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой о том, что опубликованные видео будут считаться доказательством правонарушений лихачей. Она отметила, что в действующем Кодексе об административных правонарушениях РФ самостоятельного состава «опасное вождение» нет, однако подобное нововведение уже заложено в проект нового КоАП.

«Я полностью согласен. Совсем недавно публиковалось видео, где мужчина в конце лета посадил сына на коленки и учил его вождению. Там же всё видно: что это он, что это его сын, что сидит на коленках. И его привлекли к административной ответственности», — приводит слова Славнова «РИА Новости».

Юрист подчеркнул, что блогеры демонстративно нарушают законодательство, например, не стесняясь кадров с демонстрацией спидометра.

«Если они уже настолько плюют нам, рядовым автовладельцам, в лицо, плюют в лицо закону, показывая, что они нарушают и ничего не боятся, то они должны нести за это ответственность», — заключил он.

20 ноября в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский, и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, оба погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, водитель играл в шашки на дороге. При этом еще в апреле Зайнудинов заявлял, что «устраивать шашки» по городу на скорости очень опасно. Кроме того, на машине блогера не было номерных знаков. По данным «Известий», мужчина купил автомобиль недавно и не успел оформить даже страховку.