В ГД объяснили цель статьи NI о «захвате» РФ Днепра при столкновении с Украиной

Запугивание «агрессией» России является традиционным стилем политики Вашингтона, так как Соединенным Штатам и западным странам нужен образ врага, который поможет переместить фокус внимания их граждан с внутренних сложностей. Такое мнение в среду 15 декабря, «Известиям» выразил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Так он прокомментировал статью The National Interest (NI), опубликованную 13 декабря. В материале экс-руководитель отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор спрогнозировали, что в случае столкновения с Украиной российские войска достигнут Днепра за три-четыре дня.

Среди прочего они допустили, что Украина также может быть атакована ракетными комплексами «Искандер», а российские войска при этом будет защищать противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500.

«США, как обычно, бегут впереди паровоза: Россия не собирается нападать, а ей уже дают три дня на захват, трубя во все концы о потенциальном вторжении. ˂…˃ Россия — миролюбивая страна, которая не будет инициировать конфликты, тем более на пустом месте, но при этом оппонентам важно помнить, что наша страна всегда может достойно ответить на вызовы и защитить себя», — подчеркнул парламентарий.

Запугиванием «агрессией России» власти США, по словам Белика, пытаются достигнуть сразу нескольких целей, в том числе получить финансовую поддержку, так как в Штатах огромные финансовые потоки выделяются на сдерживание так называемой российской угрозы и помощи Киеву.

Кроме того, нагнетание обстановки и пресловутого образа «вражеской России» может способствовать отвлечению от своих же внутренних проблем, а также даст возможность «прощупать», насколько беспрепятственно можно продвинуться к красным линиям, после достижения которых от России, вероятно, последует ответный удар.

В то же время накануне эксперт NI Питер Сучиу заявил, что Россия «исторически» имеет все основания опасаться вторжения с Запада и она прекрасно подготовлена к подобному развитию событий. Эксперт напомнил, что Соединенные Штаты уже отличились агрессией в отношении РФ: в 1918 году во время гражданской войны в Россию были отправлены американские войска.

8 декабря президент РФ Владимир Путин назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.

Ранее, в декабре, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. Она отметила, что это является классической западной тактикой.