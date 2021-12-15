Прямой эфир
Мир
Палата представителей США одобрила увеличение предела госдолга до $31,4 трлн
Мир
Заход французского фрегата в Черное море назвали маркетинговой уловкой
Мир
Первую часть ЖД между РФ и КНР через Монголию запустят летом 2022 года
Политика
Замглавы МИД осудил заявления США об отправке военных в Восточную Европу
Мир
NI назвал современную военную технику РФ гарантом ненападения со стороны Запада
Общество
Онкологи останутся в поликлиниках на время создания центров онкопомощи
Мир
Монголия не будет использовать сотрудничество с НАТО против России
Общество
Владельца шахты «Листвяжная» задержали
Мир
РФ назвала опасными попытки представить СВПД устаревшим
Мир
Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги

NI дал ВС РФ три дня на захват Днепра в случае столкновения с Украиной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска в случае столкновения с Украиной достигнут Днепра за три-четыре дня. Об этом заявили экс-руководитель отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Лишение свободы: Украина объявила войну гражданам РФ
Как новый законопроект Зеленского отразится на миллионах украинцев, получивших российский паспорт

На тысячекилометровом участке по дуге с севера на юг Россия сможет разместить сухопутные войска численностью до 200 тыс. человек. В число реактивной артиллерии тогда войдут 100 батарей, включая БМ-30 «Смерч», написали эксперты в своей статье для журнала The National Interest в понедельник, 13 декабря.

По их прогнозам, Украина также может быть атакована ракетными комплексами «Искандер», а российские войска при этом будет защищать противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500.

«В этих условиях вполне разумно предположить, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72–96 часов», — пришли к выводу Биби и Макгрегор.

14 декабря эксперт NI Питер Сучиу заявил, что Россия «исторически» имеет все основания опасаться вторжения с Запада и она прекрасно подготовлена к подобному развитию событий. Эксперт напомнил, что Соединенные Штаты уже отличились агрессией в отношении РФ: в 1918 году во время гражданской войны в Россию были отправлены американские войска.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021