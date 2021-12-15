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Массовая драка произошла в супермаркете в Москве

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Массовая драка в магазине «Пятерочка» произошла на северо-востоке Москвы.

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Как сообщает 15 декабря РЕН ТВ, трое неизвестных зашли в магазин и попытались украсть товар, однако их остановили охранники. Завязался конфликт, который перерос в драку.

В перепалку вмешался один из покупателей, которого с многочисленными ушибами госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Подозреваемых задержала полиция.

Ранее, 2 декабря, в столице на Моховой улице произошла массовая драка рабочих на лопатах. На кадрах с места происшествия видно, что порядка 10 человек в робах дрались в одном из дворов, кто-то пытался использовать лопату. Противостояние длилось около минуты, после чего участники конфликта начали расходиться.

7 ноября камеры видеонаблюдения засняли момент массовой драки, которая произошла в подмосковном Домодедово. В социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что участниками потасовки стали порядка двух десятков человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хулиганство»).

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