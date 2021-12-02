Массовая драка рабочих на лопатах произошла в центре Москвы

В Москве произошла массовая драка рабочих на лопатах. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел ранее в этот день на Моховой улице в Басманном районе города. Прокуратура начала проверку после того, как поступило обращение от местных жителей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В Сети также опубликовали кадры с места происшествия. На них около 10 человек в робах дерутся в одном из дворов, кто-то пытался использовать лопату.

Как уточняет РИАМО, противостояние длилось около минуты, после чего участники конфликта начали расходиться. Причины произошедшего конфликта не указываются.

7 ноября камеры видеонаблюдения засняли момент массовой драки, которая произошла в подмосковном Домодедове. В социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что участниками потасовки стали порядка двух десятков человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хулиганство»).