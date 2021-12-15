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В СФ указали НАТО на актуальность призыва РФ о моратории на размещение ракет

Сенатор Ковитиди указала НАТО на актуальность призыва РФ о моратории на размещение ракет
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Российские предложения по гарантиям безопасности в Европе, связанным с размещением вооружений НАТО, чрезвычайно актуальны, так как на фоне реальных угроз европейской и глобальной безопасности даже вопросы пандемии коронавируса отходят на второй план. Такое мнение в среду, 15 декабря, «Известиям», высказал сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

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Призыв Москвы ввести мораторий на размещение вооружений в ЕС полностью соответствует принципу неделимости безопасности, указала сенатор. Его необходимо рассматривать как активный инструмент сохранения европейской безопасности в целом.

14 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя заявления о возможности появления российских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, отметила, что администрация США считает данный момент несвоевременным для размещения.

Тогда же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предложение России ввести мораторий на размещение вооружений в Европе не имеет смысла соглашаться, так как оно «не вызывает доверия».

О том, что отсутствие реакции стран — участниц НАТО на требование Москвы дать гарантии безопасности приведет к новому витку конфронтации, 13 декабря предупредил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, РФ опасается размещения в Европе вооружений, запрещенных ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Новым витком конфронтации, как отметил Рябков, может стать появление таких средств с российской стороны. Он подчеркнул, что в настоящий момент таковых нет, так как действует односторонний мораторий, и призвал присоединиться к нему НАТО и США.

10 декабря стало известно, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ. 8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

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