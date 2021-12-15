Прямой эфир
Общество
Главный психиатр Минздрава назвал синдромы влияния COVID-19 на мозг
Наука
Ученые из Австрии рассказали о БЦЖ-вакцине с полной защитой от COVID-19
Мир
Президенты Монголии и РФ обсудят пограничные КПП и сотрудничество в культуре
Мир
Украина пригрозила разгромить армию Венгрии одной штурмовой бригадой
Происшествия
В Шереметьево поступило сообщение о «минировании» более 20 самолетов
Мир
Макрон в беседе с Путиным отметил сокращение числа мигрантов на границе с РБ
Наука
Американский зонд Parker впервые «коснулся» Солнца
Мир
США объявили о готовности снять санкции с Ирана в рамках СВПД
Мир
Поведение Зеленского назвали «неудачной пародией» на молодого Путина
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 декабря

Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в среду, 15 декабря.

Ясные Сочи: о чем договорились лидеры Армении и Азербайджана
Как Россия поможет Баку и Еревану прочертить границы

«В ходе трехсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы подтвердили договоренность с президентом Азербайджана о перезапуске железной дороги», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, железная дорога будет действовать «в соответствии с международно-признанными пограничными и таможенными правилами на принципах взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией стран».

«Армения получит доступ по железной дороге к Исламской Республике Иран и Российской Федерации. Мы также договорились о продолжении контактов», — отметил премьер-министр.

26 ноября президент России Владимир Путин преподнес оливковую ветвь в качестве подарка президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьеру Армении Николу Пашиняну. Российский лидер напомнил, что она символизирует собой мир.

Встреча трех лидеров состоялась в пятницу, 26 ноября, в Сочи. Она продлилась около трех часов и была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года. В ходе трехсторонних переговоров стороны обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути ее урегулирования, а также оценили то, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021