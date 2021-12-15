Экосистемам предложили возмещать ущерб в случае санкций

Для российских цифровых компаний, работающих за рубежом, предлагается предусмотреть механизм компенсации убытков в случае санкций. Об этом говорится в перечне мер, которые обсуждали на совещании в АНО «Цифровая экономика» с участием Минэка, ЦБ и крупнейших цифровых компаний, в том числе «Сбера», «Яндекса», VK (документ есть у «Известий»).

Также в списке мер, вошедших в перечень по итогам обсуждений, — установление обязанности операторов обработки персональных данных проводить регулярный аудит систем безопасности, а в случае децентрализованного хранения клиентской информации — и вовсе страховать риски компрометации сведений. Вместе с тем, предлагается разрешить игрокам передавать персональные данные клиентов между разными сервисами в одной экосистеме без получения дополнительного согласия от пользователя.

«Меры направлены на развитие российского цифрового бизнеса, развитие конкуренции и улучшение качества предоставляемых сервисов для граждан. Наибольший эффект, по мнению участников круглого стола, должны дать меры по стимулированию деятельности, в том числе за рубежом, и повышению эффективности обработки данных. Результатом серии круглых столов, состоявшихся на площадке АНО «Цифровая экономика», станет сводный документ с предложением мер и описанием ожидаемых эффектов», — отметил заместитель гендиректора АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

О том, что российским экосистемам необходимо дать преференции, говорилось еще в концепции кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова. «Известия» писали об этом в мае 2021 года.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Защита отечественных: экосистемам хотят возмещать ущерб в случае санкций»