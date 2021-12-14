Врач скорой помощи назвала запрещенные при обморожении действия

Первую помощь человеку, получившему обморожение, нельзя оказывать на холоде. Об этом 14 декабря рассказала врач скорой помощи больницы «РЖД-Медицина» в Саратове Елена Митюкова.

По ее словам, запрещено растирать поврежденные участки тела и давать пострадавшему спиртное. Всего существует четыре степени обморожения тканей.

«Первая степень — конечность краснеет и отекает. Вторая — на коже образуются пузыри. При третьей стадии клетки кожи отмирают и образуется струп», — цитирует Митюкову «Вечерняя Москва».

При четвертой степени обморожения отмирает часть тела или конечность, указала она.

Если человек обморозился, то его надо переместить в теплое место и закрыть сухой повязкой место поражения. Человеку надо дать обильное теплое питье и вызвать врачей. При этом резко согревать обмороженный участок нельзя, так как поврежденные ткани не получают кислород из крови и отмирают, добавила Митюкова.

Накануне врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов заявил, что алкоголь категорически не подходит для согревания после долгого пребывания на улице в холодное время года. Вместо этого специалист порекомендовал переодеваться в теплую домашнюю одежду.

3 декабря врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала «Известиям», как защититься от обморожения в зимний период. Для неспешных прогулок в парке и статичных занятий эксперт посоветовала носить одежду из натуральных тканей, которая хорошо удерживает тепло.