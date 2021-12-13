Врач развеял миф о пользе алкоголя для согревания

Алкоголь категорически не подходит для согревания после долгого пребывания на улице в холодное время года, рассказал «Известиям» врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов.

Для того, чтобы согреться после прогулки зимой, специалист рекомендовал сразу переодеваться в теплую домашнюю одежду. Кроме того, во время прогулки нужно надевать термобелье, которое хорошо сохраняет тепло.



Затем, чтобы кровь начала быстрее циркулировать по организму, можно немного попрыгать, поприседать или потанцевать — быстрее согреться поможет любая активность. Также хорошо помогает самомассаж рук и ног, который можно делать не только после улицы, но и перед выходом из дома. Помочь может и принятие горячего душа. Если замерзли только ноги, то помогут теплые ванночки, после которых нужно надеть теплые носки. Согреть руки можно с помощью теплой воды.

После этого рекомендуется выпить чай с лимоном, медом или имбирем. При этом Османов отметил, что кофе в данном случае не подходит, так как не согревает. Он также рекомендовал съесть горячую еду с высоким содержанием белка.

«А вот алкоголь чтобы согреться категорически не подходит, так как способствует снижению температуры вашего тела. Старайтесь не нервничать, потому что при стрессовых нагрузках сосуды, особенно конечностей, сужаются. Из-за этого вы можете быстрее замерзнуть. Старайтесь вести здоровый образ жизни, спать около 7-8 часов, не забывайте про физическую активность. Это повышает выносливость организма и иммунитет», — заключил терапевт.

3 декабря врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала «Известиям», как защититься от обморожения в зимний период. По ее словам, не следует планировать долгие прогулки в ветреную погоду, так как ветер и влажность ускоряют потерю тепла. Для неспешных прогулок в парке и статичных занятий врач посоветовала носить одежду из натуральных тканей, которая хорошо удерживает тепло.