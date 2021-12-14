Правительство направило более 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Правительство РФ выделило более 12 млрд рублей на повышение зарплаты работников бюджетной сферы. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба кабмина.

«По распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина более 12,2 млрд рублей из Резервного фонда будет направлено на повышение заработной платы бюджетников», — сказано в сообщении, где также уточняется, что речь идет о школьных учителях, преподавателях вузов, врачах, деятелях науки и культуры.

В правительстве указали, что более 2,9 млрд рублей из выделенных средств будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений, а свыше 5,2 млрд рублей — научных. При этом более чем 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и свыше 1,3 млрд рублей — учреждения культуры.

О том, что российское правительство планирует выделить более 12 млрд рублей на увеличение зарплат бюджетников, 8 декабря сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

1 декабря президент России Владимир Путин указал на необходимость до конца 2021 года предоставить дополнительные средства регионам РФ для достижения среднемесячной зарплаты работникам, занятым в бюджетном секторе экономики. Путин также поручил обеспечить в 2022–2024 годах дополнительное финансирование субъектов РФ для повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.

24 ноября Путин призвал сделать все для того, чтобы обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников. Как отметил президент, эти параметры увязаны со средним показателем доходов в экономике каждого региона. Он подчеркнул, что они «должны неукоснительно выполняться».

1 октября в России проиндексировали зарплату тем бюджетникам, которые не были упомянуты в майских указах. В частности, зарплата была проиндексирована у работников социальной сферы, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, спасателей МЧС, ветеринарных лабораторий и других организаций. Отмечалось, что доход специалистов указанных профессий должен вырасти на 4%. Размер индексации при этом зависит от конкретного региона.