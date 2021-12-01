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Путин поручил подготовить поправки об обязательном использовании российского ПО
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Путин поручил подготовить поправки об обязательном использовании российского ПО

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить поправки, направленные на установление обязательного требования о преимущественном использовании отечественного программного обеспечения (ПО) на объектах критической инфраструктуры страны. Это 1 декабря следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля.

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Кроме того, Путин поручил принять меры, чтобы установить персональную ответственность для тех лиц и компаний, которые будут ответственны за переход организаций на отечественное ПО.

Также глава государства указал на необходимость до конца 2021 года предоставить дополнительные средства регионам РФ для достижения среднемесячной зарплаты работникам, занятым в бюджетном секторе экономики. Путин также поручил обеспечить в 2022–2024 годах дополнительное финансирование субъектам РФ для повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики.

«При реализации программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта» предоставить возможность ее участникам приобретать билеты на фильмы отечественного производства», — говорится в поручениях Путина.

В 2022–2025 годах также поручено провести модернизацию более 25 тыс. отделений «Почты России», расположенных в селах и отдаленных местностях.

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы», — также следует из поручений Путина.

Кроме того, глава государства указал на необходимости предоставить предложения о предоставлении бюджетам субъектов РФ средств для повышения зарплат работникам бюджетного сектора с учетом фактического темпа роста среднемесячной зарплаты тех, кто занят в сфере экономики.

Днем ранее Путин в ходе 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что правительство РФ должно проработать вопрос вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, вкладывающихся в ценные бумаги на долгий срок.

По его словам, российский фондовый рынок активно привлекает средства граждан. За девять месяцев этого года объем их вложений вырос более чем на четверть. Этот ресурс, указал Путин, должен стать серьезным источником финансирования инвестиционных проектов, но также и работать на самих граждан.

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