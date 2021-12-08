Правительство РФ выделит более 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Правительство России выделит более 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Об этом 8 декабря рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Мы сегодня выделим свыше 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы», — сказал глава кабмина ходе заседания правительства.

Речь идет об увеличении зарплат врачей, учителей, преподавателей вузов, представителей науки и культуры.

До этого, 1 декабря, президент России Владимир Путин указал на необходимость до конца 2021 года предоставить дополнительные средства регионам РФ для достижения среднемесячной зарплаты работникам, занятым в бюджетном секторе экономики. Путин также поручил обеспечить в 2022–2024 годах дополнительное финансирование субъектам РФ для повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики.

24 ноября Путин призвал сделать все для того, чтобы обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников. Как отметил президент, эти параметры увязаны со средним показателем доходов в экономике каждого региона. Он подчеркнул, что они «должны неукоснительно выполняться».

До этого, 1 октября, в России проиндексировали зарплату тем бюджетникам, что не были упомянуты в майских указах.

В итоге зарплата была проиндексирована, в частности, у работников социальной сферы, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, спасателей МЧС, ветеринарных лабораторий и других организаций. Отмечалось, что доход специалистов указанных профессий вырастет на 4%. Размер индексации будет зависеть от конкретного региона.