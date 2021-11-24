Путин призвал обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников

Президент России Владимир Путин в среду, 24 ноября, призвал сделать всё для того, чтобы обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников.

«Нужно сделать всё необходимое, всё возможное, чтобы обеспечить достойный уровень заработной платы людей. Целевые показатели были установлены в майских указах 2012 года», — заявил он на совещании с кабмином.

Как отметил российский лидер, эти параметры увязаны со средним показателем доходов в экономике каждого региона. Он подчеркнул, что они «должны неукоснительно выполняться».

26 сентября сообщалось, что с 1 октября текущего года в России намерены проиндексировать зарплату тем бюджетникам, что не были упомянуты в майских указах.

В итоге зарплата была проиндексирована, в частности, у работников социальной сферы, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, спасателей МЧС, ветеринарных лабораторий и других организаций. Отмечалось, что доход специалистов указанных профессий вырастет на 4%. Размер индексации будет зависеть от конкретного региона.

13 сентября президент поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат военных и силовиков выше уровня инфляции. Так, правительству поручено при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции.