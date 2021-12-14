Пункт вакцинации для беременных открыли в перинатальном центре Пскова

На территории Псковского перинатального центра начал работать выездной пункт вакцинации от коронавируса для беременных. Перед прививкой женщин осматривают врач-терапевт и акушер-гинеколог, измеряют им давление и температуру, собирают анамнез, проводят анкетирование и контролируют сердцебиение плода. После прививки беременная на протяжении часа остается под наблюдением медиков.

Как объяснила врач акушер-гинеколог перинатального центра Софья Крыжова, уже стало понятно, что беременные тяжело переносят заболевание коронавирусом. Поэтому на территории женской консультации с сегодняшнего дня начал работать подобный кабинет вакцинации, пишет Псковское агентство информации.

В России с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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