Источник рассказал о состоянии устроившего взрыв в монастыре в Серпухове

Устроивший взрыв в гимназии монастыря в подмосковном Серпухове остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщил источник ТАСС в медицинских службах.

«В настоящее время устроивший взрыв молодой человек находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как очень тяжелое», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем председатель отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Подольской епархии РПЦ иерей Константин Семенов рассказал «РИА Новости», что православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, в которой в понедельник произошел взрыв, сегодня не работает.

«Гимназия сегодня закрыта, занятий нет. Было предложение о переводе учащихся в одно из учебных заведений Серпухова, сейчас решается вопрос: либо перевод, либо дистант», — сообщил он.

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской ранее, 13 декабря. В результате взрыва, который устроил 18-летний выпускник православной гимназии, пострадали 13 человек.

Как позднее уточнила представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, сам молодой человек в результате получил множественные ранения.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ на территории монастыря. Также следствие проведет психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемого.