Россия призвала США и Иран восстановить ядерную сделку

Россия призвала восстановить СВПД в первоначальном виде, сообщил Известиям российский постпред Михаил Ульянов. Он также подчеркнул, что Тегеран в целом доволен ходом переговоров, передает телеканал «Известия». Тем не менее пока неизвестно, как долго продлятся дискуссии. Седьмой раунд переговоров по СВПД начался 29 ноября. Оценки текущих процессов у Ирана и США прямо противоположные. Вашингтон обвинил Тегеран в провокациях в ядерной сфере. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила новые санкции со стороны США. Однако в Иране делают более осторожные и оптимистичные заявления.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.