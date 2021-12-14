Глава Рособрнадзора назвал портфолио возможной альтернативой ЕГЭ

Портфолио выпускников школ при поступлении в вуз может стать альтернативой Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил «Российской газете» руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, роль портфолио существенно возрастет к 2030 году.

«Класса с шестого школьники уже будут «копить» свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством. Словом, за достижения, которые потом дадут право поступать в высшие учебные заведения», — отметил глава Федеральной службы.

Как пояснил Музаев, на данный момент портфолио интересует, по сути, лишь учеников 9–11 классов.

«Все соревнования, где участвуют младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует. Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с шестого класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ», — задался вопросом руководитель Роспотребнадзора.

Он подчеркнул, что в ведомстве уже прорабатывают идею поступления в вуз по портфолио.

«Когда все достижения — учебные и нет — суммированы в один «файл», нам эта идея кажется перспективной», — заключил Музаев.

Ранее, 23 ноября, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», выразил мнение, что Единый государственный экзамен надо отменить. По его словам, экзамен является настоящей пыткой для молодежи.

На следующий день слова главы СК прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Бастрыкин «высказал свою точку зрения». Он также отметил, что Минпросвещения и Минобрнауки РФ внимательно прислушиваются ко всем мнениям и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию российской системы образования.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя слова Бастрыкина, заявила, что в данном вопросе «истина где-то посередине». ЕГЭ, по ее словам, действительно является испытанием, однако благодаря ему многие молодые люди поступили в самые престижные вузы страны.