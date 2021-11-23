В Госдуме прокомментировали призыв отменить ЕГЭ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала во вторник, 23 ноября, заявление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) надо отменить.

По словам Бессараб, в данном вопросе «истина где-то посередине». «ЕГЭ — это испытание и для нервов молодежи, и для нервов их родителей», — отметила парламентарий в беседе с RT.

«Вместе с тем нужно отметить, что благодаря ЕГЭ множество наших детей поступили в самые престижные вузы страны. Такая дорога была объективно для них закрыта, когда были обычные экзамены, и мы сняли многие вопросы коррумпированности», — пояснила депутат.

В свою очередь председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова отметила, родительская общественность «давно говорит о том, что проверку знаний, экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ следует изменить как минимум».

«Если ребенок вдруг ошибся, он может вообще перечеркнуть себе всё будущее, не попасть в институт, в который он хочет. Само напряжение, которое создается вокруг ЕГЭ, совершенно ненормально. Безусловно, с этим нужно прощаться», — подчеркнула она.

По её мнению, экзамены в школе должны быть «в нормальной, человеческой форме, чтобы ребенок не заучивал только правильные ответы».

Ранее в этот день председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин высказал мнение, что ЕГЭ надо отменить. Он предложил возродить советскую школу образования, которая была лучшей в мире, сообщается на сайте aif.ru.

18 ноября член комитета Госдумы по образованию и науке Ольга Пилипенко прокомментировала «Известиям» слова ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего о том, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) приучает детей к готовым ответам, а педагогов лишает возможности учить школьников мыслить и рассуждать.

Парламентарий отметила, что к мнению ректора МГУ в Госдуме прислушиваются и задумываются о том, как правильно учить детей математике и вовлекать в процесс более углубленного познания, а не только формирования правильных ответов.

ЕГЭ на сегодняшний день остается формой, которая позволяет детям из регионов, сдав экзамен, поступить в тот вуз, который они хотят, указала она. Чтобы бывшие школьники выбирали университеты в своих регионах, разработана целая сеть мероприятий по поддержке этих образовательные учреждений, добавила Пилипенко.

Ранее в ноябре помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что ЕГЭ не является способом выявить единственного талантливого человека, а представляет собой некий уровень вступительных испытаний, «билет», который представляет человеку возможность учиться дальше, сообщает телеканал «360».

Также он отметил, что ЕГЭ совершенствуется. Помощник президента считает, что это «не самый сложный экзамен», который позволяет человеку учиться дальше, потому что избавляет от субъективности оценки.

В сентябре в Рособрнадзоре предупредили о последствиях полного отказа от ЕГЭ. Там отметили, что отказ от итоговой аттестации в виде Единого государственного экзамена необоснован, это может привести к снижению качества образования.