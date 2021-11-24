В Кремле прокомментировали слова Бастрыкина об отмене ЕГЭ

Образование является одним из важнейших вопросов для обсуждений, и у председателя Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина также имеется свое мнение на этот счет. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам и темам. Мы все, конечно, болеем душой за наше образование, это для каждого один из важнейших вопросов, в том числе и для главы Следственного комитета»,— сказал он журналистам.

По словам Пескова, председатель СК «высказал свою точку зрения». Он также отметил, что Минпросвещения и Минобрнауки РФ внимательно прислушиваются ко всем мнениям и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию российской системы образования.

Ранее, 23 ноября, Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», выразил мнение, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) надо отменить. По его словам, экзамен является настоящей пыткой для молодежи.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя слова Бастрыкина, заявила, что в данном вопросе «истина где-то посередине». ЕГЭ, по ее словам, действительно является испытанием, однако благодаря ему множество наших детей поступили в самые престижные вузы страны.

18 ноября член комитета Госдумы по образованию и науке Ольга Пилипенко прокомментировала «Известиям» слова ректора МГУ М.В. Ломоносова Виктора Садовничего о том, что ЕГЭ приучает детей к готовым ответам, а педагогов лишает возможности учить школьников мыслить. Парламентарий заметила, что к мнению ректора в ГД прислушиваются и задумываются о том, как правильно учить детей математике и вовлекать в процесс более углубленного познания, а не только формирования правильных ответов.