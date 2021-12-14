Рашкин обжалует принятые судом ограничения из-за незаконной охоты

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин остался не доволен решением Басманного суда Москвы, вынесенным в понедельник, в котором было удовлетворено ходатайство следствия по делу о незаконной охоте на лося и для парламентария были избраны меры пресечения в виде запрета совершать определенные действия до 13 февраля 2022 года. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Теперь депутату без письменного разрешения следователя нельзя выходить из дома ночью в период с 23:00 до 07:00, запрещено общаться с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми. Кроме того, Рашкину потребуется разрешение на отправку и получение почты. Также коммунист не сможет появляться в любых охотничьих угодьях.

Сам член КПРФ выразил особое недовольство ограничениями на использование интернета и телефона.

Рашкин подчеркнул, что отвергает обвинения в несанкционированной охоте и убежден, что она «была законной».

Он намерен обжаловать решение суда.

Ранее в понедельник на основании собранных по уголовному делу доказательств Рашкину предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

25 ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела. 2 декабря СК возбудил уголовное дело в отношении Рашкина.