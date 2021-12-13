Помощник президента России оценил меры по обеспечению безопасности шахт

Предпринятых мер для обеспечения безопасности шахт недостаточно. Об этом 13 декабря сообщил на онлайн-заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» помощник президента РФ Игорь Левитин.

«Левитин отметил, что повышение уровня промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях России — важнейшая тема для всей угольной отрасли страны», — отмечается на сайте Кремля.

Однако он обратил внимание, что предпринятых мер недостаточно, так как на угольных шахтах происходят аварии, где гибнут горняки.

В ходе мероприятия участники обсудили комплекс мер по повышению уровня и совершенствованию требований промбезопасности на угольных предприятиях.

25 ноября произошло ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.