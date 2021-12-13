Международный союз триатлона (World Triathlon) ввел санкции против Федерации триатлона России (ФТР) «в связи с многочисленными нарушениями антидопинговых правил российскими спортсменами». Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба World Triathlon.

Отмечается, что санкции будут действовать в течение одного года, Международный союз триатлона будет проверять выполнение своих требований ежеквартально.

Должностные лица ФТР должны уйти со своих постов в любых организациях World Triathlon и Европейского союза триатлона сроком на один год. ФТР не сможет принимать какие-либо мировые или европейские соревнования до конца 2022 года. Кроме того, ФТР обязана вернуть все призовые, заработанные нарушившими антидопинговые правила спортсменами, а также возместить все расходы, связанные с этими нарушениями.

Помимо этого ФТР должна достигнуть договоренности с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) о тестировании всех российских спортсменов, особенно тех триатлонистов, которые будут выступать на международном уровне. ФТР разработает план обучения российских спортсменов и тренеров по вопросам допинга и будет обязана применять санкции в отношении любого тренера или официального лица, причастного к нарушениям антидопинговых правил.

Ранее, 13 августа, и.о. гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов заявил, что случай с возможным нарушением антидопинговых правил со стороны траитлониста Игоря Полянского находится вне юрисдикции его организации. Он объяснил, что допинг-пробу брал Международный союз триатлона. Однако в случае если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сделает запрос в РУСАДА, то оно им ответит. По его словам, ситуация с Полянским является единичным случаем, это не подтверждение, что спорт в России не изменился. Наоборот, продолжил Буханов, в стране поменялась система антидопинговой работы, а также выявляются допинговые случаи.

Тогда же о ситуации высказался министр спорта РФ Олег Матыцин. Он назвал ее «более чем тревожной». Как подчеркнул глава ведомства, в случае, если нарушение антидопинговых правил подтвердится, будут приняты «максимально жесткие меры», писал «Спорт-Экспресс».

О том, что тестирование на допинг участника летних Олимпийских игр в Токио Полянского показало положительный результат, стало известно ранее в тот же день. Проба была взята у российского спортсмена 21 июля — во внесоревновательный этап во Владивостоке.