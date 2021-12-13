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В Германии призвали Евросоюз признать верховенство национальных конституций

Евродепутат от ФРГ Бухейт призвал ЕС признать верховенство национальных конституций
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Евросоюз должен признать верховенство закона и примат национальных конституций. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил «Известиям» член Европарламента от Германии Маркус Бухейт, комментируя ситуацию с Польшей.

7 октября Конституционный суд Польши постановил, что существует несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польским положением конституции. В совете министров страны считают, что полномочия суда ЕС, которые заключаются в утверждении верховенства европейского права над конституцией страны, превышены. В свою очередь, Еврокомиссия пообещала защищать приоритет норм Евросоюза.

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«Вместо экономического сотрудничества и торговли Брюссель сейчас серьезно вмешивается в национальное законодательство во всех сферах. Брюссель всё больше и больше захватывает даже те области политики, которые по контракту выходят за рамки компетенции ЕС. <…> Тот факт, что рано или поздно возникнут разногласия с национальными конституциями и верховными судами государств-членов, никогда не был вопросом «если», а был вопросом «когда». ЕС должен признать верховенство закона и примат национальных конституций», — отметил евродепутат.

Накануне польский министр юстиции Збигнев Зебро заявил о том, что, если Евросоюз примет решение лишить Польшу финансирования и продолжит оказывать на нее давление в вопросе верховенства закона, Варшаве следует приостановить членские взносы ЕС, а также начать накладывать вето на все решения, принимаемые в Брюсселе.

По его словам, такой шаг будет вполне оправданным на фоне того, что ЕС незаконно отказывает республике в средствах из общего бюджета, в который она тоже вкладывается.

27 октября стало известно, что суд Европейского союза наложил на Польшу штрафы в €1 млн в день до выполнения решения об упразднении дисциплинарной палаты для местных судей. В свою очередь замминистра юстиции страны Себастьян Калета назвал такое решение узурпацией и шантажом. По его словам, это следующий этап операции, призванной лишить Польшу влияния на устройство собственного государства.

До этого премьер-министр Польши и глава правящей партии «Закон и справедливость» Матеуш Моравецкий назвал нынешний диалог с ЕС беседой с пистолетом у виска. По его мнению, если Еврокомиссия хочет найти компромисс, она должна отменить сентябрьское решение о взыскании ежедневных штрафов, пока Польша не выполнит ряд постановлений Европейского суда, связанных с ее судебной реформой.

21 октября глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Польша может покинуть Евросоюз на фоне спора Брюсселя и Варшавы о приоритете права ЕС над национальным. Однако Моравецкий отверг данные предположения, заявив, что Варшава не планирует выходить из ЕС.

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