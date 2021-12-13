Семь человек пострадали после вылета машины в кювет в Японии

Пятеро пожилых людей и два сотрудника дома престарелых пострадали в результате вылета в кювет автомобиля на северо-западе Японии. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что машина, принадлежащая местному дому престарелых, попала в кювет глубиной почти 4 метров.

Информации о состоянии здоровья пострадавших не уточняется. Известно, что они находятся в сознании.

В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы. Правоохранители проводят расследование обстоятельств аварии.

10 декабря на национальной автомагистрали в японском городе Комаки префектуры Айти произошла авария с участием более 20 автомобилей, пострадали не менее 24 человек, все они были госпитализированы. В частности, сообщалось о тяжелых травмах 54-летнего участника аварии.